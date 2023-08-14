"У меня до этого была такая травма - перекрывал передачу и встал на внешнюю сторону стопы. По срокам пока неизвестно, думаю полторы недели", - цитирует Рожкова "Матч ТВ".
Напомним, защитник "Рубина" получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ростова" (0:3). Игрок был вынужден покинуть поле на 35-й минуте встречи.
18-летний воспитанник казанской команды принял участие в 5 матчах нынешнего сезона, в которых отличился одной результативной передачей.
Защитник "Рубина" Рожков - о травме: думаю, выбыл на полторы недели
Защитник "Рубина" Илья Рожков назвал ориентировочные сроки восстановления после травмы.
Фото: ФК "Рубин"