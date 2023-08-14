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Защитник "Рубина" Рожков - о травме: думаю, выбыл на полторы недели

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Защитник "Рубина" Илья Рожков назвал ориентировочные сроки восстановления после травмы.
Фото: ФК "Рубин"
"У меня до этого была такая травма - перекрывал передачу и встал на внешнюю сторону стопы. По срокам пока неизвестно, думаю полторы недели", - цитирует Рожкова "Матч ТВ".

Напомним, защитник "Рубина" получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ростова" (0:3). Игрок был вынужден покинуть поле на 35-й минуте встречи.

18-летний воспитанник казанской команды принял участие в 5 матчах нынешнего сезона, в которых отличился одной результативной передачей.


Рожков Рубин
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