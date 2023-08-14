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КДК РФС ведет проверку по скандальному инциденту Дзюбы с журналистом

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КДК РФС проверяет инцидент с угрозами нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес журналиста, сообщает глава комитета Артур Григорьянц.
Фото: "СЭ"
– Будет ли вынесен на разбор эпизод грубого общения Дзюбы с журналистом? Мы проверяем эпизод, пока не могу сказать. Проверка идет, — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

12 августа состоялся матч четвертого тура Российской Премьер-лиги между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов" (1:1). После той встречи нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба угрозами ответил на провокационный вопрос журналиста.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий Дзюба принял участие в четырех матчах московского "Локомотива". Он сумел записать в свой актив один забитый мяч. Действующий контракт Артема с красно-зелеными истекает в июне следующего года.


Дзюба Локомотив КДК Григорьянц РФС
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