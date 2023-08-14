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Агент Чистякова: есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со "Спартаком"

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Андрей Талаев, агент защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил о том, что его клиент может сыграть в матче пятого тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: Getty Images
– Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со "Спартаком". Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днем все лучше и лучше. Здесь такой момент: главное — раньше времени не выйти.

29-летний защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков получил травму в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против "Ростова" (1:1). Это произошло 29 июля. С тех пор футболист сине-бело-голубых не появлялся на поле в составе своей команды.

В пятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" в гостях сыграет против московского "Спартака". Данная встреча состоится 20 августа. Ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Источник: "СЭ"


Чистяков Зенит Спартак
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