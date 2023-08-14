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Представитель Бабича: опция перехода Срджана в "Спартак" существует

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Представитель агентства PROMOESPORT, которое представляет интересы игрока испанской "Альмерии" Срджана Бабича, прокомментировала новость о возможном переходе серба в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
– Да, такая опция (перехода в "Спартак") существует, но еще ничего не решено, — передает слова представителя PROMOESPORT "Евро-Футбол".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник испанской "Альмерии" может перейти в московский "Спартак". Красно-белые готовы заплатить за серба пять миллионов евро. Самому игроку российский клуб может предоставить контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро.

27-летний Срджан Бабич имеет действующее соглашение с испанской "Альмерией", рассчитанное на три года. Интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в 3,5 миллиона евро.


Спартак Альмерия Российские трансферы
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