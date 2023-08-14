– Настоящий Сулейманов вернулся? Разве я терялся где-то? Знаете, временами бывает все положительно. Но я связываю еще и с тем, что у меня жена приехала. Я при ней забивал, потом она уехала, теперь вот снова здесь.
Как Роналдо, который при жене всегда был лучше? Я его историю не знаю. Но в моем случае не знаю, совпадение это или нет, но при жене я забиваю, – цитирует Сулейманова "Матч ТВ".
14 августа "Пари Нижний Новгород" на своем поле забил два безответных мяча в ворота грозненского "Ахмата" в заключительном матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0 (2:0). Оба гола волжане забили до перерыва. 22-летний нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян вывел свою команду вперед уже на первой минуте игры - 1:0. На 38-й минуте 23-летний форвард Тимур Сулейманов удвоил счет - 2:0. Напомним, что матч пропускал из-за дисквалификации главный тренер "Пари НН" Сергей Юран. В его отсутствие командой руководил Дмитрий Ананко.
Это поражение стало для "Ахмата" пятым в шести стартовых матчах сезона в чемпионате и Кубке страны. Команда Сергея Ташуева с 3 очками опустилась на 11-е место в таблице РПЛ. "Пари Нижний Новгород" набрал 4 очка и покинул зону вылета, поднявшись на десятое место.
Нападающий "Пари НН" Сулейманов: совпадение это или нет, но при жене я забиваю
Нападающий "Пари НН" Тимур Сулейманов раскрыл секрет результативности после победы в домашнем матче 4-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:0).
Фото: ФК "Пари НН"