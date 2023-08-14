"Когда Кики подписывал контракт с "Уралом", он сказал, что приходит для того, чтобы творить историю, и именно это сейчас происходит", — сказал Мартинес.
28-летний Кики подписал контракт с российской командой на два сезона. Всего за "Урал" в шести матчах португальский спортсмен отдал результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Кики: он сказал, что приходит в "Урал" творить историю. Именно это сейчас и происходит
Хелио Мартинес, агент защитника "Урала" Кики, высказался о выступлениях команды из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Урал"