Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
ПанатинаикосНе начат
П1 1.57X 4.3П2 6.2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Кики: он сказал, что приходит в "Урал" творить историю. Именно это сейчас и происходит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хелио Мартинес, агент защитника "Урала" Кики, высказался о выступлениях команды из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Урал"
"Когда Кики подписывал контракт с "Уралом", он сказал, что приходит для того, чтобы творить историю, и именно это сейчас происходит", — сказал Мартинес.

28-летний Кики подписал контракт с российской командой на два сезона. Всего за "Урал" в шести матчах португальский спортсмен отдал результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".


Кики Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится