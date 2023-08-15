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Защитник "Сочи" Агбалака: Мелкадзе сравнивают с Игуаином? Согласен, Гонсало очень похож

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Защитник "Сочи" Соломон Агбалака высказался о сравнении нападающего команды Георгия Мелкадзе с форвардом Гонсало Игуаином.
Фото: ФК "Сочи"
"Мелкадзе называют в России Игуаином? Ха-ха, согласен, он очень похож на Георгия", — сказал Агбалака.

26-летний Мелкадзе выступает за сочинскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен ещё не выходил на поле, а всего за "Сочи" нападающий в 41 матче забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".


Игуаин Сочи Мелкадзе
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