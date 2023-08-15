"Мелкадзе называют в России Игуаином? Ха-ха, согласен, он очень похож на Георгия", — сказал Агбалака.
26-летний Мелкадзе выступает за сочинскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен ещё не выходил на поле, а всего за "Сочи" нападающий в 41 матче забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Сочи" Агбалака: Мелкадзе сравнивают с Игуаином? Согласен, Гонсало очень похож
Защитник "Сочи" Соломон Агбалака высказался о сравнении нападающего команды Георгия Мелкадзе с форвардом Гонсало Игуаином.
Фото: ФК "Сочи"