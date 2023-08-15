"Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. У нас действительно не новое поле, но оно хорошего качества", — сказал Асхабадзе.
Ранее 34-летний футболист связал свою травму в игрой на поле в Воронеже. В нынешнем сезоне Дзюба в четырёх матчах во всех турнирах забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!".
Асхабадзе: Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"