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Асхабадзе: Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"
"Дзюба привычно жалуется в тяжелый период, ищет оправдания для себя. У нас действительно не новое поле, но оно хорошего качества", — сказал Асхабадзе.

Ранее 34-летний футболист связал свою травму в игрой на поле в Воронеже. В нынешнем сезоне Дзюба в четырёх матчах во всех турнирах забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!".


Асхабадзе Факел Дзюба Локомотив
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