Об этом сообщил главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.
– Наблюдаем за всеми футболистами, которые играют в России. Быстров, Скворцов, Зайнутдинов и Алип находятся в расширенном списке. Расширенный состав на сентябрьские матчи объявим 20–21 августа, – приводит слова Адиева "Матч ТВ".
Марат Быстров защищает цвета "Ахмата", Бахтиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА, Нуралы Алип играет в "Зените", а Лев Скворцов является футболистом подмосковных "Химок" из Первой Лиги. Сборной Казахстана в сентябре предстоят две домашние встречи в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. 7 сентября команда Магомеда Адиева примет Финляндию, а тремя днями позднее сыграет с Северной Ирландией. Казахстанская команда идет второй в группе H, имея на счету 9 очков и уступая финнам по дополнительным показателям.
Три футболиста из клубов РПЛ вошли в расширенный состав сборной Казахстана на матчи квалификации Евро-2024
Четыре игрока, выступающих за клубы РПЛ и Первой Лиги, попали в расширенный состав национальной команды Казахстана для подготовки к отборочным матчам Евро-2024.
Фото: ФК "Зенит"