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Акинфеев: Тороп — талантливый парень. Если нахожусь на скамейке, то за ворота ЦСКА я не переживаю

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем сменщике в стане "армейцев" Владиславе Торопе.
Фото: ПФК ЦСКА
– Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в "Урале". Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю, — передает слова Акинфеева "Матч ТВ".

19-летний Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах во всех турнирах и сумел один раз отыграть на ноль. 13 августа в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги Тороп сыграл против "Сочи". Он заменил в воротах 37-летнего Игоря Акинфеева, который получил травму. Красно-синие победили со счетом 3:1.

Московский ЦСКА проведет свой следующий поединок против столичного "Динамо" (19 августа, пятый тур чемпионата России).


Акинфеев Тороп ЦСКА
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