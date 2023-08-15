– Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в "Урале". Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю, — передает слова Акинфеева "Матч ТВ".
19-летний Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах во всех турнирах и сумел один раз отыграть на ноль. 13 августа в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги Тороп сыграл против "Сочи". Он заменил в воротах 37-летнего Игоря Акинфеева, который получил травму. Красно-синие победили со счетом 3:1.
Московский ЦСКА проведет свой следующий поединок против столичного "Динамо" (19 августа, пятый тур чемпионата России).
Акинфеев: Тороп — талантливый парень. Если нахожусь на скамейке, то за ворота ЦСКА я не переживаю
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем сменщике в стане "армейцев" Владиславе Торопе.
Фото: ПФК ЦСКА