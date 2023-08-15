– На данный момент интереса от топ-клубов РПЛ к Кириллу нет, что для меня странно. Он уже давно показал, что способен играть на уровне РПЛ, сейчас лишний раз это доказывает. Сейчас он счастлив и сосредоточен на "Пари НН".
30-летний Кирилл Гоцук является футболистом нижегородского "Пари НН" с января 2020 года. Действующий контракт центрального защитника с клубом Российской Премьер-лиги рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрбека в один миллион евро. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (во всех официальных турнирах). Гоцук сумел отметиться одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Гоцука: странно, что к Кириллу нет интереса от топ-клубов РПЛ
Андрей Талаев, агент защитника нижегородского "Пари НН" Кирилла Гоцука, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"