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Агент Гоцука: странно, что к Кириллу нет интереса от топ-клубов РПЛ

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Андрей Талаев, агент защитника нижегородского "Пари НН" Кирилла Гоцука, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
– На данный момент интереса от топ-клубов РПЛ к Кириллу нет, что для меня странно. Он уже давно показал, что способен играть на уровне РПЛ, сейчас лишний раз это доказывает. Сейчас он счастлив и сосредоточен на "Пари НН".

30-летний Кирилл Гоцук является футболистом нижегородского "Пари НН" с января 2020 года. Действующий контракт центрального защитника с клубом Российской Премьер-лиги рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрбека в один миллион евро. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (во всех официальных турнирах). Гоцук сумел отметиться одной результативной передачей.

Источник: "РБ Спорт"


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