"На данный момент интереса от топ-клубов РПЛ к Кириллу нет, что для меня странно. Он уже давно показал, что способен играть на уровне РПЛ, сейчас лишний раз это доказывает", — сказал Талаев.
30-летний Гоцук выступает за нижегородскую команду с конца 2019 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в пяти матчах за "Пари НН", в которых отметился результативной передачей. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент: интереса к Гоцуку от топ-клубов РПЛ нет, что меня удивляет
Андрей Талаев, агент защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, признался, что его удивляет отсутствие у футболиста предложений со стороны топ-клубов РПЛ.
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