"Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь. Единственная трудность — языковой барьер. Русский язык — сложный", — сказал Фассон.
22-летний Фассон перешёл в московскую команду летом 2022 года из "Атлетико Парнаэнсе" за три миллиона евро. За "Локомотив" Фассон в шести матчах заработал две жёлтые карточки.
Источник: "Матч ТВ".
Защитник "Локо" Фассон: Россия — очень красивая страна, но у вас сложный язык
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон поделился своим мнением о России.
Фото: ФК "Локомотив"