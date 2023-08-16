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Защитник "Локо" Фассон: Россия — очень красивая страна, но у вас сложный язык

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Защитник "Локомотива" Лукас Фассон поделился своим мнением о России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь. Единственная трудность — языковой барьер. Русский язык — сложный", — сказал Фассон.

22-летний Фассон перешёл в московскую команду летом 2022 года из "Атлетико Парнаэнсе" за три миллиона евро. За "Локомотив" Фассон в шести матчах заработал две жёлтые карточки.

Источник: "Матч ТВ".


Фассон Локомотив
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