— Болельщикам братской команды расслабляться не стоит. Мы обоснованно ждем возвращения Игоря Владимировича Акинфеева в ворота команды в игре против московского "Динамо", — передает слова Безуглова "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев имеет небольшое повреждение. Из-за этого он пропустил матч четвертого тура Российской Премьер-лиги с "Сочи", который состоялся 13 августа. Следующий поединок, который будет проведен в рамках пятого тура РПЛ, красно-синие сыграют со столичным "Динамо" (19 августа).
В нынешнем сезоне 37-летний Игорь Акинфеев принял участие в трех матчах РПЛ. Голкипер московского ЦСКА пропустил пять мячей.
Глава медштаба ЦСКА Безуглов: ждем возвращения Акинфеева в игре против "Динамо"
Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о том, когда вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев вернется из лазарета.
Фото: "Чемпионат"