– Дмитрий не рассматривает никакие другие варианты, кроме "Зенита". Как будет дальше – посмотрим, – цитирует Талаева "РБ Спорт".
Этим летом защитника "Зенита" связывали с московским "Локомотивом". Чистяков не принимал участия в последних матчах "сине-бело-голубых" из-за травмы, полученной в первом тайме выездной встречи РПЛ с "Ростовом" (1:1). Дмитрий не смог продолжить игру после повреждения и был заменен на Марио Фернандеса.
Агент футболиста заявил, что велика вероятность попадания его клиента в заявку на ближайшую игру со "Спартаком" 20 августа, однако участие в матче под вопросом.
Нынешний сезон – третий по счету для Чистякова в составе "Зенита". Его контракт с "сине-бело-голубыми" действует до конца июня 2025 года.
Агент Чистякова: Дмитрий не рассматривает никакие другие варианты, кроме "Зенита"
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, исключил вариант с уходом своего клиента из питерского клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"