- Такой переход должен быть на совести Фернандеса. Слова в адрес ЦСКА, что изо всех сил болел за "Зенит" в Суперкубке? За слова он должен отвечать перед болельщиками "Зенита" и ЦСКА. Хотя, может быть, для него слова вообще ничего не значат. Как показывает футбольная жизнь, ценности меняются. Раньше было другое отношение - уважение. Хотя мы не знаем, что сподвигло того же Марио перейти в "Зенит", - передает слова Ещенко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". До этого футболист с июля 2012 года про июль 2022 года выступал за московский ЦСКА, в котором летом 2022 года приостановил карьеру по личной просьбе к руководству, мотивируя это семейными причинами и необходимостью отъезда в Бразилию. В январе 2023 года футболист с разрешения руководства красно-синих подписал временный контракт с бразильским "Интернасьоналом", при попытке вернуть его летом 2023 года ЦСКА получил предложение уплатить за Марио финансовую компенсацию. В результате эту компенсацию выплатил "Зенит", с которым Фернандес и подписал контракт.
Ещенко: Марио Фернандес должен отвечать за слова перед болельщиками "Зенита" и ЦСКА
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о переходе в "Зенит" бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"