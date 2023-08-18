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Ещенко: Марио Фернандес должен отвечать за слова перед болельщиками "Зенита" и ЦСКА

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Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о переходе в "Зенит" бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
- Такой переход должен быть на совести Фернандеса. Слова в адрес ЦСКА, что изо всех сил болел за "Зенит" в Суперкубке? За слова он должен отвечать перед болельщиками "Зенита" и ЦСКА. Хотя, может быть, для него слова вообще ничего не значат. Как показывает футбольная жизнь, ценности меняются. Раньше было другое отношение - уважение. Хотя мы не знаем, что сподвигло того же Марио перейти в "Зенит", - передает слова Ещенко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". До этого футболист с июля 2012 года про июль 2022 года выступал за московский ЦСКА, в котором летом 2022 года приостановил карьеру по личной просьбе к руководству, мотивируя это семейными причинами и необходимостью отъезда в Бразилию. В январе 2023 года футболист с разрешения руководства красно-синих подписал временный контракт с бразильским "Интернасьоналом", при попытке вернуть его летом 2023 года ЦСКА получил предложение уплатить за Марио финансовую компенсацию. В результате эту компенсацию выплатил "Зенит", с которым Фернандес и подписал контракт.


Зенит ЦСКА Фернандес Ещенко
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