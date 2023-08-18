"Денис Адамов пришел гораздо позже Коваленко, ему требуется время на адаптацию. Как только он будет готов, мы увидим его на поле", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, голкипер Денис Адамов пополнил состав "Зенита" в это летнее трансферное окно, перебравшись из "Сочи". 25-летний вратарь подписал с "сине-бело-голубыми" контракт на 4 года с опцией продления еще на один год. В прошлом сезоне Адамов провел за сочинцев 21 матч, в которых пропустил 39 мячей и дважды оставил свои ворота "сухими".
Семак: мы увидим Адамова на поле, как только он будет готов
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда новичок команды вратарь Денис Адамов появится на поле.
Фото: ФК "Зенит"