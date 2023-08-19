- Судья, скорее всего, будет соблюдать нейтралитет, понимая, какие там крики, визги посыпятся с обеих сторон в случае его ошибки. Матч для судей будет сложным, но косячить специально они не будут. Может быть, случайно, но для этого есть ВАР, - цитирует Червиченко Metaratings.ru.
В рамках 5 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" встретится на своем поле с петербургским "Зенитом", игра пройдет 20 августа и начнется в 19:30 МСК. Главным рефери на этом матче будет работать 44-летний рефери ФИФА Сергей Карасев, в качестве ВАР в бригаде задействован 40-летний рефери ФИФА Виталий Мешков.
Червиченко: судья матча "Спартак" - "Зенит" будет держать нейтралитет. С обеих сторон при ошибке посыпятся крики, визги
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о судействе предстоящего матча красно-белых с "Зенитом" в 5 туре РПЛ.
Фото: РПЛ