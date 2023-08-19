"Полузащитник Карраскаль переходит к нам? Это хороший игрок. Если это случится, мы об этом сообщим", — сказал Гафин.
Ранее появилась информация, что стороны близки к завершению трансфера. Карраскаль должен перейти в "Динамо" за семь миллионов евро. 25-летний Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне он не выходил на поле из-за травмы.
Источник: Sport24.
Гафин: Карраскаль переходит в "Динамо"? Сообщим, если это случится
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании клубом полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: Getty Images