– Когда можно будет увидеть Чавеса в составе "Динамо"? Мы надеемся, что на следующей неделе. Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали. Поэтому хотелось бы на следующей неделе, а так посмотрим, — передает слова Гафина "СЭ".
В июле текущего года стало известно о том, что Луис Чавес стал свободным агентом. Полузащитник заплатил "Пачуке" из своего кармана за расторжение контракта. При этом руководство "Динамо" должно возместить эти деньги игроку сборной Мексики. После того, как это произойдет, 27-летний футболист подпишет соглашение с бело-голубыми.
В минувшем сезоне Чавес принял участие в 42 матчах, забил три гола и сделал пять ассистов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.
Гафин: надеемся, на следующей неделе Чавеса можно будет увидеть в составе "Динамо"
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прояснил ситуацию по трансферу полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса.
Фото: Getty Images