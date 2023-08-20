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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.65X 2.95П2 3.15
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.7
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 2.08X 3.8П2 3.5

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.95
Родина
18:00
АланияНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.75
Ленинградец
18:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.26

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
16:00
ЭвертонНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Вест Хэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.97X 3.2П2 4.8
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.26X 6.4П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.62X 4П2 6.2
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.5X 3.75П2 2.08
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2.09
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.18

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
МайнцНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.65
Айнтрахт
18:30
ДармштадтНе начат
П1 1.46X 5П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
14:00
НантНе начат
Лорьян
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.28
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.85
Гавр
16:00
БрестНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.7
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Гафин: надеемся, на следующей неделе Чавеса можно будет увидеть в составе "Динамо"

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прояснил ситуацию по трансферу полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса.
Фото: Getty Images
– Когда можно будет увидеть Чавеса в составе "Динамо"? Мы надеемся, что на следующей неделе. Но, как вы видите, эта сделка сложнее, чем мы предполагали. Поэтому хотелось бы на следующей неделе, а так посмотрим, — передает слова Гафина "СЭ".

В июле текущего года стало известно о том, что Луис Чавес стал свободным агентом. Полузащитник заплатил "Пачуке" из своего кармана за расторжение контракта. При этом руководство "Динамо" должно возместить эти деньги игроку сборной Мексики. После того, как это произойдет, 27-летний футболист подпишет соглашение с бело-голубыми.

В минувшем сезоне Чавес принял участие в 42 матчах, забил три гола и сделал пять ассистов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.


Чавес Динамо Российские трансферы Гафин
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