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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 70
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.96П2 2.02

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Орлов: с такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку РПЛ

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перспективах московского "Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
– С такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок. Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет на своем счету девять набранных баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице. В своем предыдущем матче красно-белые в гостях потерпели поражение от екатеринбургского "Урала". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу "шмелей". Таким образом, у столичных прервалась серия из трех побед подряд в чемпионате страны.

В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет дома против петербургского "Зенита". Эта игра состоится сегодня, 20 августа 2023 года.

Источник: Sport24


Орлов Спартак Зенит Урал
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