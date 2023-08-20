– С такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок. Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.
После четырех туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет на своем счету девять набранных баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице. В своем предыдущем матче красно-белые в гостях потерпели поражение от екатеринбургского "Урала". Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу "шмелей". Таким образом, у столичных прервалась серия из трех побед подряд в чемпионате страны.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет дома против петербургского "Зенита". Эта игра состоится сегодня, 20 августа 2023 года.
Источник: Sport24
Орлов: с такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку РПЛ
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перспективах московского "Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости