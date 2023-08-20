– Думаю, что схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Эта схема позволяла нам иметь преимущество в центре поля, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила. Это очень странное решение — показать Игнатову предупреждение. Эта желтая помешала нам прессинговать. Во втором тайме, за исключением голов, у "Зенита" было всего пара ударов, но, к сожалению, счет такой.
Напомним, сегодня, 20 августа 2023 года, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" был проведен центральный матч пятого тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Спартак" сразился против петербургского "Зенита". Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счетом 1:3. У красно-белых с пенальти забил форвард Александр Соболев. У сине-бело-голубых дублем отметился полузащитник Вендел, и еще один гол в свой актив записал нападающий Маттео Кассьерра.
Московский "Спартак" после пятого тура Российской Премьер-Лиги остался с девятью очками. В настоящее время подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. В активе петербургского "Зенита" стало десять баллов. Команда Сергея Семака пребывает на четвертом месте.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль – о поражении от "Зенита": желтая карточка Игнатова нас подкосила. Это очень странное решение
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды от петербургского "Зенита" (1:3) в пятом туре чемпионата России.
Фото: AFP