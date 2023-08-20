– Матч хороший, эмоции отличные. Победа заслуженна, – цитирует Медведева "Матч ТВ".
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты. Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде.
В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
Гендиректор "Зенита" Медведев – о 3:1 со "Спартаком": победа заслуженна
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от выездной победы над "Спартаком" (3:1) в центральном матче 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"