– Впечатления от матча отрицательные. Победа "Зенита" по делу. Возможно, не поверили в себя до конца. Первый тайм был просто отвратительным во всех смыслах. Второй, наверное, немного получше. Судейство не хочу комментировать, оно было нормальное.
"Спартак" всегда должен бороться за титул. Когда команда дома безвольно, казалось, без желания... Так дома играть нельзя, тем более с "Зенитом", – приводит слова Соболева "СЭ".
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты. Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде.
В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
Соболев: так дома играть нельзя, тем более с "Зенитом". Первый тайм был просто отвратительным
Нападающий "Спартака" Александр Соболев оценил игру команды в домашнем матче 5-го тура РПЛ против "Зенита" (1:3).
Фото: Globall Look Press