– Позитивные, радостные впечатления. Вывеска соответствовала игре. Мы плохо начали сезон, пока не думаем о чемпионстве. Еще наберем свои очки. Сегодня понимали, что дерби, идем низко в таблице. Вышли настроенными. Игра показала, кто сильнее на данный момент. Мы переиграли их. Это отдельный матч, на который не надо было настраиваться. Знаем их уровень, их футбол. Результат закономерен.
Задевают ли разговоры о том, что "Зенит" уже не тот? По-спортивному злят. Конечно, конкуренты есть: "Спартак", ЦСКА и все, кто высоко в таблице. В любой момент можно получить оплеуху, если расслабишься, – цитирует Сергеева "Матч ТВ".
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты. Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде.
В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
Форвард "Зенита" Сергеев: игра показала, кто сейчас сильнее. Мы плохо начали сезон, пока не думаем о чемпионстве
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев после победы в выездном матче 5-го тура РПЛ над "Спартаком" (3:1) признался, что команду мотивируют разговоры о слабости "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Зенит"