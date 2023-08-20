– Гильермо Абаскаль еще не видел, как судьи ломали игры против "Зенита" в предыдущие годы. Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно. Эдакий уровень для плюшевых зайчиков, – цитирует Салихову РИА Новости.
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты.
Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде. В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
После игры главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль раскритиковал решение Карасева показать желтую карточку полузащитнику Михаилу Игнатову.
Зарема Салихова – о судействе Карасева: эдакий уровень для плюшевых зайчиков
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала судейство Сергея Карасева в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3).
Фото: ФК "Спартак"