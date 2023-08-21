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Зеленов: меня удивила информация о Карпине в "Спартаке", Абаскаль тогда только начал работу

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером команды летом 2022 года.
Фото: ФК "Спартак"
"Меня удивила эта информация, потому что тогда Абаскаль только-только начал свою работу. Как можно увольнять тренера, который не провел достаточно матчей с командой?" — сказал Зеленов.

Ранее появилась информация, что летом 2022 года Ашот Хачатурянц, который тогда был близок к назначению на пост генерального директора "Спартака", согласовал со спонсором клуба "Лукойлом" назначение на пост главного тренера команды Валерия Карпина. Сообщалось, что сам Карпин согласовал условия ухода из "Ростова", а Гильермо Абаскаль, назначенный в то же лето, был бы уволен.

Источник: Sport24.


Карпин Зеленов Спартак Ростов Хачатурянц
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