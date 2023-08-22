"Меня изначально удивило решения Ярошика приехать в Россию... Если были бы победы, конечно, он бы не ушел", — сказал Петржела.
Под руководством Ярошика "Оренбург" набрал всего одно очко в пяти матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице последнее место. Также у команды одна победа в Кубке России.
Источник: Sport24.
Петржела: меня изначально удивило решения Ярошика приехать в Россию. Были бы победы, конечно, он бы не ушел
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на уход Иржи Ярошика из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"