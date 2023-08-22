"Когда я временно уезжал из России и вернулся сейчас, уровень лиги не упал — остался на том же уровне", — сказал Бальбуэна.
31-летний Бальбуэна стал игроком "Динамо" летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Спустя сезон Бальбуэна воспользовался правилом ФИФА, перебравшись в "Коринтианс", за который он выступал ранее. После возвращения в "Динамо" Бальбуэна стал капитаном команды по решению Марцела Лички.
Источник: "РБ Спорт".
Бальбуэна: за год моего отсутствия в РПЛ ее уровень не упал
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что уровень чемпионата России не упал за год его отсутствия в лиге.
Фото: ФК "Динамо"