– Клаудиньо интересовался клуб Лиги 1? Это неправда. Есть ли интерес к Клаудиньо? Только запросы, — приводит слова агента "Спорт день за днем".
26-летний Клаудиньо выступает за петербургский "Зенит" с августа 2021 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в семи матчах петербургского "Зенита". Бразилец записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Агент: неправда, что Клаудиньо интересовался клуб Лиги 1
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо, отреагировал на слухи о том, что его клиент привлек интерес французского топ-клуба.
Фото: "Чемпионат"