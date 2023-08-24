"Почему решил провести свадьбу в Москве? Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Не боялся ли я проводить свадьбу в Москве? Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России", — сказал Зделар.
28-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года, перейдя из сербского "Партизана". В нынешнем сезоне сербский полузащитник в шести матчах не отметился результативными действиями. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года. Вместе с ЦСКА Зделар выиграл Кубок России.
Источник: Sport24.
Зделар — о свадьбе в России: не боялся проводить, мне и моей семье комфортно здесь
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар объяснил, почему решил провести свадьбу в России.
Фото: ПФК ЦСКА