Возникали ли у меня в Польше проблемы из-за российского гражданства? Таксист в приложении он увидел мое имя и сразу заинтересовался: "В Польше таких нет. Ты откуда?" Сказал: из России. После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжелую историю отношений России и Польши, пытался все время как-то уколоть, говорил: "Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну" — сказал Жамалетдинов.
Жамалетдинов играл за "Лех" на правах аренды с января 2019 по июль 2020 года. В 19 матчах за основной состав польской команды нападающий забил два гола и отдал результативную передачу. За вторую команду "Леха" Жамалетдинов забил три гола в восьми встречах.
В нынешнем сезоне Жамалетдинов играет за астраханский "Волгарь", состав которого пополнил перед стартом сезона на правах свободного агента.
Источник: Sport24.
Жамалетдинов — о Польше: когда таксист узнал, что я из России, сказал: "Что ты тут забыл? Езжай обратно"
Бывший нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов вспомнил неприятный случай в Польше на фоне российского происхождения. Тогда спортсмен выступал на правах аренды из ЦСКА.
Фото: ФК "Лех"