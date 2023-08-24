Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Жамалетдинов — о Польше: когда таксист узнал, что я из России, сказал: "Что ты тут забыл? Езжай обратно"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов вспомнил неприятный случай в Польше на фоне российского происхождения. Тогда спортсмен выступал на правах аренды из ЦСКА.
Фото: ФК "Лех"
Возникали ли у меня в Польше проблемы из-за российского гражданства? Таксист в приложении он увидел мое имя и сразу заинтересовался: "В Польше таких нет. Ты откуда?" Сказал: из России. После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжелую историю отношений России и Польши, пытался все время как-то уколоть, говорил: "Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну" — сказал Жамалетдинов.

Жамалетдинов играл за "Лех" на правах аренды с января 2019 по июль 2020 года. В 19 матчах за основной состав польской команды нападающий забил два гола и отдал результативную передачу. За вторую команду "Леха" Жамалетдинов забил три гола в восьми встречах.

В нынешнем сезоне Жамалетдинов играет за астраханский "Волгарь", состав которого пополнил перед стартом сезона на правах свободного агента.

Источник: Sport24.


Жамалетдинов ЦСКА Лех
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится