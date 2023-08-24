"Слуцкий считал Чалова талантливее меня? Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты — может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался", — сказал Жамалетдинов.
Жамалетдинов был игроком системы ЦСКА с 2010 по 2019 год, сейчас он выступает за астраханский "Волгарь".
25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. Всю карьеру нападающий провёл в родном клубе, за исключением второй части сезона-2021/2022, когда он выступал за швейцарский "Базель" на правах аренды. В нынешнем сезоне Чалов в восьми матчах забил пять голов и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Жамалетдинов: Слуцкий считал Чалова талантливее? Возможно. Если брать сухие факты, в чем-то он был прав
Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считал форварда Фёдора Чалова талантливее его.
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