Как утверждает источник, англичане предложили "красно-белым"за трансфер 26-летнего нападающего сборной Ямайки "смехотворную" сумму, которую руководство "Спартака" не стало рассматривать. В настоящее время Николсон не внесен в заявку московской команды на сезон и не провел ни одной игры в новом сезоне. Ранее сообщалось, что главный тренер Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайца и предложил ему сменить клубную прописку, однако потенциальных работодателей отпугивает высокая заработная плата форварда.
Николсон стал игроком "Спартака" зимой 2021 года, перейдя из бельгийского "Шарлеруа". У Шамара еще три года по контракту с "красно-белыми". В 43 матчах за московскую команду ямаец забил 12 мячей и четырежды ассистировал партнерам.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" отказался продавать "Уотфорду" нападающего Шамара Николсона
Московский "Спартак" отклонил предложение клуба английского Чемпионшипа "Уотфорда" по поводу покупки ямайского форварда Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"