Как утверждает источник, именно за такую сумму руководство "красно-белых" отказалось продавать своего футболиста на Туманный Альбион. Ранее "СЭ" сообщил, что "Уотфорд" предложил "Спартаку" за трансфер 26-летнего нападающего сборной Ямайки "смехотворную" сумму, которую руководство "Спартака" не стало рассматривать. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в 4,5 млн евро.
В настоящее время Николсон не внесен в заявку московской команды на сезон и не провел ни одной игры в новом сезоне. По информации СМИ, главный тренер Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайца и предложил ему сменить клубную прописку, однако потенциальных работодателей отпугивает высокая заработная плата форварда.
Николсон стал игроком "Спартака" зимой 2021 года, перейдя из бельгийского "Шарлеруа". У Шамара еще три года по контракту с "красно-белыми". В 43 матчах за московскую команду ямаец забил 12 мячей и четырежды ассистировал партнерам.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Уотфорд" предлагал "Спартаку" 1,1 млн евро за Шамара Николсона
Клуб второго дивизиона чемпионата Англии "Уотфорд" предложил московскому "Спартаку" 1,1 млн евро за нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"