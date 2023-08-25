Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
17:30
ЦСКАНе начат
П1 4.1X 4.1П2 1.85
Факел
20:00
КраснодарНе начат
П1 3.65X 3.5П2 2.12

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.25X 6.8П2 13

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.2П2 2.07
Сельта
22:30
Реал МадридНе начат
П1 4.7X 4П2 1.77

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
21:30
ШтутгартНе начат
П1 1.51X 4.9П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МонакоНе начат
П1 4.6X 4П2 1.77
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Бальбуэна: в случае победы над "Рубином" у "Динамо" появится больше уверенности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Рубином" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Нам надо обязательно выиграть ближайший матч с "Рубином". Конечно, в случае победы в нем у "Динамо" появится еще больше уверенности", — сказал Бальбуэна.

Бальбуэна, который был назначен капитаном команды по решению главного тренера "Динамо" Марцела Лички, в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан ещё на два года.

Источник: "Известия".


Бальбуэна Динамо Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится