"Нам надо обязательно выиграть ближайший матч с "Рубином". Конечно, в случае победы в нем у "Динамо" появится еще больше уверенности", — сказал Бальбуэна.
Бальбуэна, который был назначен капитаном команды по решению главного тренера "Динамо" Марцела Лички, в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан ещё на два года.
Источник: "Известия".
Бальбуэна: в случае победы над "Рубином" у "Динамо" появится больше уверенности
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Рубином" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"