"На каком бы месте было бы "Динамо" в АПЛ? Даже не знаю. Возможно, в топ-5? Верю в это", — сказал Бальбуэна.
32-летний Бальбуэна играл в чемпионате Англии за "Вест Хэм" с 2018 по 2021 год. За "молотобойцев" парагваец в 62 матчах забил три гола. За "Динамо" Бальбуэна играет с 2021 года, прошлый сезон он провёл в "Коринтиансе", воспользовавшись правилом ФИФА. В нынешнем сезоне Бальбуэна является капитаном "Динамо".
Источник: "РБ Спорт".
Бальбуэна: на каком месте "Динамо" было бы в АПЛ? Верю, что в топ-5
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна верит в то, что его команда могла бы оказаться в топ-5 лучших в АПЛ.
Фото: СЭ