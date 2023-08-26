– ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу. Но так же "Верона" проявляет большой интерес к игроку. После выходных все станет известно, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА сделал "Кадису" предложение по трансферу нападающего Милутина Осмайича. Однако испанский клуб его отклонил.
24-летний Милутин Осмайич с лета 2022 года принадлежит "Кадису". Его действующий трудовой договор с клубом из Испании рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего сборной Черногории в два миллиона евро.
Агент: ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу
Игорь Глушевич, агент нападающего испанского "Кадиса" Милутина Осмайича, прокомментировал слухи о том, что в его клиенте заинтересован московский ЦСКА.
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