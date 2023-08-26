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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
17:30
ДинамоНе начат
П1 3.25X 3.7П2 2.27
Спартак
19:30
АхматНе начат
П1 1.78X 4.2П2 4.3
Нижний Новгород
20:00
РостовНе начат
П1 3X 3.05П2 2.7

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 1.92X 2.94П2 4.8
Сокол
17:30
ЛенинградецНе начат
П1 2.24X 3.2П2 3.2
Кубань
18:30
АланияНе начат
П1 4X 3.5П2 1.94

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
П1 1.91X 3.75П2 4
Манчестер Юнайтед
1 - 2 1 2
Ноттингем1 тайм
П1 1.86X 3.95П2 4
Эвертон
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 2.52X 2.88П2 3.35
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас1 тайм
П1 1.41X 4.4П2 9.6
Брайтон
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.53X 4.9П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:00
АльмерияНе начат
П1 2.26X 3.4П2 3.45
Гранада
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.8X 3П2 3
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:30
ЭмполиНе начат
П1 1.96X 3.65П2 4.1
Фрозиноне
19:30
АталантаНе начат
П1 4.8X 4.1П2 1.73
Милан
21:45
ТориноНе начат
П1 1.77X 3.75П2 5.4
Верона
21:45
РомаНе начат
П1 5X 3.55П2 1.81

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
1 - 0 1 0
ХоффенхаймПерерыв
П1 1.63X 3.8П2 6
Дармштадт
1 - 3 1 3
УнионПерерыв
П1 18X 7.2П2 1.19
Бохум
1 - 0 1 0
Боруссия ДПерерыв
П1 2.02X 3.45П2 3.95
Кёльн
0 - 0 0 0
ВольфсбургПерерыв
П1 2.72X 2.46П2 3.75
Фрайбург
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
П1 2.22X 2.78П2 4.3
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
20:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 6.2
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5.6
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Агент: ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу

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Игорь Глушевич, агент нападающего испанского "Кадиса" Милутина Осмайича, прокомментировал слухи о том, что в его клиенте заинтересован московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу. Но так же "Верона" проявляет большой интерес к игроку. После выходных все станет известно, — цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА сделал "Кадису" предложение по трансферу нападающего Милутина Осмайича. Однако испанский клуб его отклонил.

24-летний Милутин Осмайич с лета 2022 года принадлежит "Кадису". Его действующий трудовой договор с клубом из Испании рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего сборной Черногории в два миллиона евро.


ЦСКА Кадис Российские трансферы
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