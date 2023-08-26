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Рахимов - о ничьей с "Динамо": после пропущенных мячей играли до конца, пытались оказать давление

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов подвел итоги матча против московского "Динамо" в 6-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Рубин"
- Нужно отдать должное команде: после пропущенных мячей играли до конца, пытались оказать давление, сравняли счет. Сегодня играли с очень хорошим соперником, у которого хороший состав. После двух матчей с такими командами взяли четыре очка. Нужно двигаться дальше и искать очки в других играх.

"Рубин" избежал поражения в матче 6-го тура российской Премьер-лиги от "Динамо" на пятой добавленной к основному времени матча минуте. Мяч, спасший для казанской команды одно очко забил вышедший на замену на 70-й минуте ганский нападающий Джоэль Фамейе. Отметим, что подопечные Рашида Рахимова играли в большинстве с 56-й минуты встречи, однако по ходу второго тайма не только упустили преимущество над "бело-голубыми" в счете, но и уступали с 74-й минуты.

Источник: "Матч ТВ"


Рубин Рахимов Динамо
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