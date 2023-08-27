"Карпин не вызывает игроков после 30? Мне 29... Я хочу играть, хочу ездить в сборную. 30 лет для защитника — возраст самый сок", — сказал Джикия.
29-летний Джикия дебютировал за сборную России в июне 2017 года. Он сыграл за команду на Кубке Конфедераций и чемпионате Европы. Чемпионат мира 2018 года Джикия пропустил из-за травмы. На сентябрьские сборы Джикия оказался в расширенном списке Валерия Карпина.
Источник: Sport24.
Джикия: Карпин не вызывает в сборную игроков после 30? Хочу играть, хочу ездить в сборную
Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что хочет продолжать выступать за сборную России.
Фото: СЭ