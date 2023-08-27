"Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение", — написал Радимов.
Гильермо Абаскаль тренирует московскую команду с лета 2022 года. В нынешнем сезоне команда начала с пяти побед в чемпионате и Кубке России, однако затем не сумела одержать ни одной победы в трёх матчах чемпионата.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова.
Радимов: кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения за досрочное расторжение контракта.
Фото: ФК "Зенит"