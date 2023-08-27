Радимов: кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение

Бывший футболист " Зенита " Владислав Радимов считает, что главный тренер " Спартака " Гильермо Абаскаль хочет добиться увольнения за досрочное расторжение контракта.

Фото: ФК "Зенит"

"Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение", — написал Радимов.



Гильермо Абаскаль тренирует московскую команду с лета 2022 года. В нынешнем сезоне команда начала с пяти побед в чемпионате и Кубке России, однако затем не сумела одержать ни одной победы в трёх матчах чемпионата.



Источник: телеграм-канал Владислава Радимова.