"Не получилось реализовать моменты. Они были и у нас, и у соперников. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо Селихову, выручал", — сказал Джикия.
"Спартак" не может победить в чемпионате России третью игру подряд. После трёх побед кряду у красно-белых два поражения и одна ничья. В следующем туре у команды выезд к "Краснодару", матч состоится в начале сентября.
Источник: Sport24.
Джикия — о матче с "Ахматом": cыграли на ноль. Спасибо Селихову, выручал
Защитник "Спартака" Георгий Джикия подвёл итоги матча с "Ахматом" (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости