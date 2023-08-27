"Многие выступают за увольнение Абаскаля? Пока никаких больших сомнений в нем нет. Нет такого, что ему обязательно нужно уходить. Какой в этом смысл? Команда неплохо играет. Ну, бывают срезки, как и во всем футболе. Нужно, чтобы прошло хотя бы десять туров. Тогда они будут понимать, что дальше", — сказал Широков.
34-летний начал карьеру в "Севилье" — в команде из своего родного города. Специалист работал в командах структуры "Севильи", а затем успел поработать в Швейцарии, Италии, Греции и швейцарском "Базеле", в котором он исполнял обязанности главного тренера основной команды. "Спартак" Абаскаль тренирует с 2022 года, приведя команду в первом сезоне к третьему месту в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "КП Спорт".
Широков: нет такого, что Абаскаля нужно обязательно уходить. "Спартак" неплохо играет
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков считает, что сейчас нет смысла задумываться об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"