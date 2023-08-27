"Много раз говорил, что "Спартаку" нужна стабильность. Как только они ее обретут, будут претендовать на чемпионство. Потому что с такой группой атаки тяжело не претендовать на чемпионство", — сказал Широков.
"Спартак" в стартовых трёх турах чемпионата России одержал три победы, однако в следующих трёх матчах проиграл дважды и единожды сыграл вничью. В прошедшей игре с "Ахматом" (0:0) красно-белые впервые со старта сезона не забил, но и не пропустил. В следующем туре у "Спартака" матч с "Краснодаром" на выезде. Он состоится 2 сентября.
Источник: "КП Спорт".
Широков: "Спартаку" не хватает стабильности. С такой группой атаки тяжело не претендовать на чемпионство
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков считает, что команде не хватает стабильности для борьбы за чемпионство.
Фото: "Чемпионат"