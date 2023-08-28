"К Сабе есть серьезный интерес из других клубов, и мы сейчас рассматриваем одно из предложений", — сказал Пивоваров.
21-летний Саба Сазонов выступает за "Динамо" третий сезон. В нынешнем на его счет участие в пяти встречах во всех турнирах без результативных действий. Согласно данным Transfermarkt, соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.
Источник: Sport24.
Пивоваров: "Динамо" рассматривает одно предложение по Сазонову
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает предложение по трансферу защитника Сабы Сазонова.
Фото: "Чемпионат"