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Пивоваров: "Динамо" рассматривает одно предложение по Сазонову

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает предложение по трансферу защитника Сабы Сазонова.
Фото: "Чемпионат"
"К Сабе есть серьезный интерес из других клубов, и мы сейчас рассматриваем одно из предложений", — сказал Пивоваров.

21-летний Саба Сазонов выступает за "Динамо" третий сезон. В нынешнем на его счет участие в пяти встречах во всех турнирах без результативных действий. Согласно данным Transfermarkt, соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Источник: Sport24.


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