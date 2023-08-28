"Никто не переубедит меня, я убежден в том, что он хочет уехать с неустойкой. Такие нелогичные решения иначе объяснить невозможно", — написал Радимов.
Напомним, ранее Радимов выразил мнение, что Абаскаль намерен покинуть "Спартак" досрочно и получить за это большую компенсацию. Испанец тренирует московскую команду с 2022 года, его действующий контракт рассчитан ещё на два сезона.
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова.
Радимов: никто не переубедит меня. Убежден, что Абаскаль хочет уехать с неустойкой
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов продолжает утверждать, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хочет получить неустойку за разрыв контракта.
Фото: ФК "Зенит"