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Радимов: никто не переубедит меня. Убежден, что Абаскаль хочет уехать с неустойкой

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Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов продолжает утверждать, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хочет получить неустойку за разрыв контракта.
Фото: ФК "Зенит"
"Никто не переубедит меня, я убежден в том, что он хочет уехать с неустойкой. Такие нелогичные решения иначе объяснить невозможно", — написал Радимов.

Напомним, ранее Радимов выразил мнение, что Абаскаль намерен покинуть "Спартак" досрочно и получить за это большую компенсацию. Испанец тренирует московскую команду с 2022 года, его действующий контракт рассчитан ещё на два сезона.

Источник: телеграм-канал Владислава Радимова.


Радимов Абаскаль Спартак
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