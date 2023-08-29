– Считаю ли я себя сильнее Сафонова? Да, я так считаю. Адамов – лучший голкипер в РПЛ? Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята. Песьяков, например. У всех бывают ошибки. Но то, как он играет ногами, сколько спасает команду, – цитирует Адамова "РБ Спорт".
Денис Адамов стал игроком "Зенита" в июле 2023 года. Контракт с 25-летним вратарем подписан до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию продления еще на год. Этим летом уроженец Ульяновска не принял участия ни в одном матче чемпионата и Кубка России в составе "сине-бело-голубых". Его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.
Голкипер "Зенита" Адамов: я считаю себя сильнее Матвея Сафонова
Голкипер "Зенита" Денис Адамов признался, что считает себя сильнее вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"