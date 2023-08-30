- Настроение перед матчем с "Динамо"? Было желание выйти и доказать, что должны играть те ребята, которые не часто играют, а только в Кубке. Думаю, все видели, что и в игре с "Пари НН" у нас был хороший настрой и первый тайм. Во втором, конечно, чуть не получилось, но всё равно давили. Сейчас вышли уверенно и сделали результат за первый тайм, - передает слова Чернова "Чемпионат".
Матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в рамках группы D между московскими "Спартаком" и "Динамо" завершился крупной победой красно-белых со счетом 4:1. К 25 минуте подопечные Гильермо Абаскаля выигрывали со счетом 4:0 - забитыми голами отметились Александр Соболев (дважды), Срджан Бабич и Антон Зиньковский, этот результат сохранился и к перерыву встречи. На 65 минуте вингер бело-голубых Муми Нгамалё отыграл один мяч.
Чернов - о победе "Спартака" над "Динамо": вышли уверенно и сделали результат за тайм
Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал крупную победу над московским "Динамо" в матче 3 тура группового этапа Кубка России (4:1).
Фото: ФК "Спартак"