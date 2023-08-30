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Ледяхов: Бабич провел хороший матч. Подозреваю, Джикии придется начать следующую игру "Спартака" на скамейке запасных

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Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал дебютную игру за красно-белых 27-летнего сербского защитника Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
- Несомненно, Бабич провел хороший матч. Гол забил и сзади не допустил ошибок, которые бросались бы в глаза. Какой состав выпускать Абаскалю в субботу в Краснодаре? Подозреваю, что капитану придется начать матч на скамейке запасных. Бабич ведь левша, играет, как и Джикия, в центре обороны слева. Интересно, какой выбор сделает Абаскаль, - передает слова Ледяхова Bobsoccer.

27-летний сербский центральный защитник Срджан Бабич перешел в московский "Спартак" из испанской "Альмерии" 21 августа, сумма трансферной компенсации составила 5 миллионов евро. В матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо" футболист дебютировал за красно-белых - вышел в стартовом составе и провел полную игру, отметившись при этом забитым голом, который стал в итоге победным. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.


Кубок России Спартак Динамо Бабич Джикия Ледяхов
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