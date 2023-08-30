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Агент Кутицкого: давайте просто не будем искать в "Динамо" крайних. Проще всего повесить всех собак на молодого парня

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Агент опорного полузащитника московского "Динамо" Александра Кутицкого Алексей Сафонов прокомментировал кубковое поражение бело-голубых от "Спартака" (1:4).
Фото: ФК "Динамо"
- У "Динамо" свои обстоятельства - Сазонов уехал, Бальбуэны нет в заявке. Кутицкий на этой позиции не играл уже года два. Проще всего повесить всех собак на молодого парня, но есть тренер, который определяет состав. И после первого тайма, честно говоря, я бы поменял всю команду. Кого можно выделить в "Динамо"? Давайте просто не будем искать крайних, - передает слова Сафонова "РБ Спорт".

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка на матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со столичным "Спартаком" выпустил в стартовом составе экспериментальный центр обороны в лице центрального защитника Роберто Фернандеса и 21-летнего опорного полузащитника Александра Кутицкого. На 27 минуте игры при счете 4:0 в пользу красно-белых Кутицкий был заменен, матч в итоге завершился победой "Спартака" со счетом 4:1.


Кубок России Динамо Спартак Кутицкий
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